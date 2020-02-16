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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 16 февраля

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 16 февраля - Фото
16.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ АРЕСТОВАЛИ ЗАХВАЧЕННЫХ УКРАИНСКИХ РЫБАКОВ. Российские оккупанты в Керчи арестовали на 10 суток четверых граждан Украины, захваченных 15 февраля сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ в Азовском море якобы за незаконный вылов рыбы (подробнее).

2. ЕРМАК ОПУБЛИКОВАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ. За 2019 год руководитель Офиса президента Андрей Ермак задекларировал доходы на общую сумму 255 859 грн. На счетах Ермака задекларировано 9 722 290 грн, наличными он хранит $347 000 и 50 000 евро (подробнее).

3. РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ДОСТРОИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. Министр энергетики США Дэн Бруйетт, комментируя возможные попытки России обойти санкции США и завершить строительство Северного потока-2 самостоятельно, заявил, что РФ не сможет достроить газопровод, так как не обладает нужными технологиями (подробнее).

4. КИТАЙ УЖЕСТОЧАЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА. В КНР лица, подозреваемые в умышленном распространении инфекции, в случае если их поведение повлекло серьезные последствия, могут получить пожизненный срок или быть казнены (подробнее).

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