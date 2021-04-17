Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 17 апреля
17.04.2021, 19:00
1. УКРАИНА И РОССИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ВЫСЫЛКОЙ ДИПЛОМАТОВ. МИД РФ предписал консулу Украины в Санкт-Петербурге покинуть Россию до 21 апреля. В ответ Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве (подробнее).
2. ДЕЛО РОТТЕРДАМ+ СНОВА ОТКРЫЛИ. Глава САП отменил постановление прокурора о закрытии дела по формуле расчета стоимости электроэнергии Роттердам+ (подробнее).
3. МАСК ДОСТАВИТ ЛЮДЕЙ НА ЛУНУ. Подписан контракт между NASA и компанией SpaceX на строительство лунного посадочного модуля (подробнее).
4. В TWITTER ПРОИЗОШЕЛ ГОБАЛЬНЫЙ СБОЙ. Около 40 000 пользователей сообщили о проблемах с соцсетью (подробнее).
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