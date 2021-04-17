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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 17 апреля

17.04.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 17 апреля - Фото

1. УКРАИНА И РОССИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ВЫСЫЛКОЙ ДИПЛОМАТОВ. МИД РФ предписал консулу Украины в Санкт-Петербурге покинуть Россию до 21 апреля. В ответ Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве (подробнее).

2. ДЕЛО РОТТЕРДАМ+ СНОВА ОТКРЫЛИ. Глава САП отменил постановление прокурора о закрытии дела по формуле расчета стоимости электроэнергии Роттердам+ (подробнее).

3. МАСК ДОСТАВИТ ЛЮДЕЙ НА ЛУНУ. Подписан контракт между NASA и компанией SpaceX на строительство лунного посадочного модуля (подробнее).

4. В TWITTER ПРОИЗОШЕЛ ГОБАЛЬНЫЙ СБОЙ. Около 40 000 пользователей сообщили о проблемах с соцсетью (подробнее).

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Денис Юдин
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