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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 19 декабря

19.12.2020, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 19 декабря - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ БОЛЬШЕ НОВЫХ ВЫЗДОРОВЕВШИХ, ЧЕМ ЗАБОЛЕВШИХ: ДИНАМИКА. За вчерашний день в стране от COVID-19 выздоровели 13 314 украинцев, а новых случаев диагностировали 11 742 (подробнее).

2. К ЗЕЛЕНСКОМУ ПРИГЛАСИЛИ ФОПОВ: О ЧЕМ ГОВОРИЛИ. В Офисе президента провели совещание с представителями малого бизнеса – решили создать координационный совет для дискуссий и выработки решений (подробнее).

3. MICROSOFT РАЗРАБАТЫВАЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССОР – BLOOMBERG. Использовать его будут для серверов, на которых работают облачные сервисы компании, чтобы минимизировать зависимость от других корпораций (подробнее).

4. РФ ИСПОЛЬЗУЕТ ПАНДЕМИЮ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РЕПРЕССИЙ В КРЫМУ, ПОСТАВЛЯЯ ТУДА ОРУЖИЕ – МИД. Россияне продолжают завозить на полуостров оружие под видом "гумконвоев", прикрываясь эпидемией коронавируса, заявила замглавы министерства Джапарова (подробнее).

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