Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 19 декабря

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ БОЛЬШЕ НОВЫХ ВЫЗДОРОВЕВШИХ, ЧЕМ ЗАБОЛЕВШИХ: ДИНАМИКА. За вчерашний день в стране от COVID-19 выздоровели 13 314 украинцев, а новых случаев диагностировали 11 742 (подробнее).

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