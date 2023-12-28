Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 28 декабря

Фото - Генштаб ВСУ

1. Украина вернула уголовную ответственность за контрабанду: Зеленский подписал закон. Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект по криминализации контрабанды. Уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров вступит в силу с 1 января, контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года (детальнее).

2. ГУР: Россия молча перебрасывает флот в Новороссийск. Признает, что в Крыму ему опасно. Спецоперации украинских Сил обороны и разведки показали, что для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест, сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Уже несколько месяцев, как оккупанты занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота из Крыма в Новороссийск. "Это молчаливое признание со стороны агрессора, что ситуация в Крыму для них значительно ухудшилась", – сказал Юсов (детальнее).

3. FT: США предложили G7 определиться с механизмом использования российских активов. США предложили партнерам рассмотреть варианты конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд и вынести предложения на саммит. Три рабочие группы, которые предлагают создать США, рассмотрят правовые вопросы, связанные с конфискацией активов; метод применения такой политики и снижение рисков; и варианты того, как лучше направить поддержку Украине (детальнее).

4. AP: На оккупированных территориях погибли минимум сотни людей из-за подрыва Каховской ГЭС. От подрыва российскими военными Каховской ГЭС на оккупированной территории погибли по меньшей мере сотни человек, а подконтрольная России "оккупационная власть" занижала количество жертв, установили западные журналисты. (детальнее).

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