AP: На оккупированных территориях погибли минимум сотни людей из-за подрыва Каховской ГЭС

В расследовании AP говорится о том, что точное количество погибших в Олешках может никогда не стать известным, даже когда ВСУ освободят территорию

Часть Херсона затопило после прорыва дамбы в Новой Каховке (Фото: EPA, IVAN ANTYPENKO)

От подрыва российскими военными Каховской ГЭС на оккупированной территории погибли по меньшей мере сотни человек. Подконтрольная России "оккупационная власть" занижала количество жертв. Об этом говорится в расследовании Associated Press, где журналисты пообщались с очевидцами.

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Журналисты отметили, что среди опрошенных были трое медицинских работников, которые вели учет погибших в Олешках, одна волонтер, которая хоронила тела и сказала, что позже ей угрожала российская полиция. Также они пообщались с двумя информаторами, которые передавали разведданные из этого района украинской стороне.

В агентстве подчеркнули, что российская сторона, которая отказалась от комментариев, заявляла, что на оккупированной ею территории после подрыва дамбы Каховской ГЭС утонули 59 человек.

Расследование AP показало, что количество погибших составляет не менее сотни в одних только оккупированных Олешках Херсонской области. В то время город был одним из самых густонаселенных в пострадавших от наводнения районах с около 16 000 жителей.

По словам журналистов, точное количество погибших в Олешках и в целом в регионе может никогда не стать известным, даже когда украинские войска освободят территорию и смогут провести расследование на месте.

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Российские власти взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно изымая тела людей, в отношении которых не было заявления от родственников, и не позволяли местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с умершими, угрожая им, подчеркнули в агентстве.

"Масштаб этой трагедии не только Россия, но даже Украина не осознает", – рассказала в комментарии журналистам украинская медсестра Светлана, которая говорила с агентством при условии, что будет названо только ее имя, опасаясь репрессий со стороны России в отношении членов семьи, которые все еще находятся на оккупированной территории.

Волонтер рассказала, что она хоронила самостоятельно каждого человека, "копая яму для каждого человека, но иногда и для трех". Однако, по ее словам, эта работа была прекращена, когда вернулась "российская спасательная служба". Оккупанты запретили волонтерам собирать и хоронить погибших, заявив, что это работа только для полиции.

"Они сказали мне, что если я продолжу это делать, то они меня "посадят", и тогда я остановилась. Я испугалась за себя и свою семью. К нам приезжали видеожурналисты, чтобы показать, как здесь "помогает Россия". Они хотели скрыть последствия взрыва дамбы, чтобы люди не говорили о том, сколько людей пострадало и скольким нужна помощь. Они хотели это скрыть", – рассказала журналистам волонтер.

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Еще 20 октября 2022 года президент Зеленский в Евросовете заявил, что Украина имеет информацию о минировании россиянами ГЭС, и оккупанты "все подготовили". После этого, в октябре, пресс-секретарь ОК "Юг" Гуменюк заявила, что факт минирования известен, россияне оставляют возможность подрыва "на крайний случай".

В ноябре президент предупредил Москву, что если она попытается взорвать ГЭС, это будет означать "объявление войны всему миру". The Insider написал, что за неделю до подрыва в РФ разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов, в том числе на оккупированных территориях.

Затопленные населенные пункты в июне 2023 года (Фото: Google maps)

Затопленные и подтопленные населённые пункты на июнь 2023 года (Фото: Google maps)

СПРАВКА. Каховская ГЭС – пятая по размерам в Украине. Ее мощность – 334,8 МВт. Станция, принадлежащая госкомпании Укргидроэнерго, была построена в 1965 году. Оккупирована со второго дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор Каховская ГЭС работала ограниченно: например, в августе – только тремя энергоблоками из шести. Это 30-40% мощности ГЭС, рассказывал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Убытки компании от войны он оценил в более чем 1 млрд грн. Каховская ГЭС – пятая по размерам в Украине. Ее мощность – 334,8 МВт. Станция, принадлежащая госкомпании Укргидроэнерго, была построена в 1965 году. Оккупирована со второго дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор Каховская ГЭС работала ограниченно: например, в августе – только тремя энергоблоками из шести. Это 30-40% мощности ГЭС, рассказывал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Убытки компании от войны он оценил в более чем 1 млрд грн.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Тогда была объявлена эвакуация.

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со спутниковых снимков, на котором виден масштаб техногенной катастрофы, вызванной российским подрывом дамбы Каховской ГЭС, и пообещал, что ответственные за этот теракт предстанут перед судом.

Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Соответствующее аудио опубликовало СБУ в июне.

5 сентября заместитель министра – главный государственный санитарный врач Украины Кузин сообщил, что ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС завершена. Удалось избежать вспышек инфекционных болезней и холеры, несмотря на то что 900 000 человек попали под эпидемические риски, связанные с качеством питьевой воды.



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