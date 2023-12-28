AP: На окупованій РФ території загинули щонайменше сотні людей внаслідок підриву Каховської ГЕС

У розслідуванні AP йдеться про те, що точна кількість загиблих в Олешках і загалом у регіоні може ніколи не стати відомою, навіть коли ЗСУ звільнять територію

Частину Херсона затопило після прориву дамби в Новій Каховці (Фото: EPA, IVAN ANTYPENKO)

Від підриву російськими військовими Каховської ГЕС на окупованій території загинули щонайменше сотні людей. Підконтрольна Росії "окупаційна влада" занижувала кількість жертв. Про це йдеться у розслідуванні Associated Press, де журналісти поспілкувалися з очевидцями.

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Журналісти зазначили, що серед опитаних були троє медичних працівників, які вели облік загиблих в Олешках, одна волонтерка, яка ховала тіла і сказала, що пізніше їй погрожувала російська поліція. Також вони поспілкувалися з двома інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській стороні.

У агентстві наголосили, що російська сторона, яка відмовилася від коментарів, заявляла, що на окупованій нею території після підриву дамби Каховської ГЕС потонули 59 осіб.

Розслідування AP показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одних лише окупованих Олешках Херсонської області. На той час місто було одним із найбільш густонаселених у постраждалих від повені районах із близько 16 000 жителів.

За словами журналістів, точна кількість загиблих в Олешках і загалом у регіоні може ніколи не стати відомою, навіть коли українські війська звільнять територію та зможуть провести розслідування на місці.

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Російська влада взяла під контроль видання свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм, наголосили в агентстві.

"Масштаб цієї трагедії не тільки Росія, але й навіть Україна не усвідомлює", – розповіла в коментарі журналістам українська медсестра Світлана, яка говорила з агентством за умови, що буде назване лише її ім'я, побоюючись репресій з боку Росії щодо членів сім'ї, які все ще перебувають на окупованій території.

Волонтерка розповіла, що вона ховала самотужки кожну людину, "копаючи яму для кожної людини, але іноді й для трьох". Однак, за її словами, ця робота була припинена, коли повернулася "російська рятувальна служба". Окупанти заборонили волонтерам збирати й ховати загиблих, заявивши, що це робота тільки для поліції.

"Вони сказали мені, що якщо я продовжуватиму це робити, то вони мене "посадять", і тоді я зупинилася. Я злякалася за себе і свою сім'ю. До нас приїжджали відеожурналісти, щоб показати, як тут "допомагає Росія". Вони хотіли приховати наслідки вибуху дамби, щоб люди не говорили про те, скільки людей постраждало і скільком потрібна допомога. Вони хотіли це приховати", – розповіла журналістам волонтерка.

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Ще 20 жовтня 2022 року президент Зеленський у Єврораді заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами ГЕС, і окупанти "все підготували". Опісля цього, у жовтні, речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що факт мінування відомий, росіяни залишають можливість підриву "на крайній випадок".

У листопаді президент попередив Москву, що якщо вона спробує підірвати ГЕС, це означатиме "оголошення війни усьому світу". The Insider написав, що за тиждень до підриву у РФ дозволили не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" та терактів, зокрема на окупованих територіях.

Затоплені населені пункти у червні 2023 року (Фото: Google maps)

Затоплені та підтоплені населені пункти на червень 2023 року (Фото: Google maps)

ДОВІДКА. Каховська ГЕС – п'ята за розмірами в Україні. Її потужність – 334,8 МВт. Станцію, що належить держкомпанії Укргідроенерго, було збудовано 1965 року. Окупована з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того часу Каховська ГЕС працювала обмежено: наприклад, у серпні – лише трьома енергоблоками із шести. Це 30-40% потужності ГЕС, розповідав гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Збитки компанії від війни він оцінив у понад 1 млрд грн. Каховська ГЕС – п'ята за розмірами в Україні. Її потужність – 334,8 МВт. Станцію, що належить держкомпанії Укргідроенерго, було збудовано 1965 року. Окупована з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того часу Каховська ГЕС працювала обмежено: наприклад, у серпні – лише трьома енергоблоками із шести. Це 30-40% потужності ГЕС, розповідав гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Збитки компанії від війни він оцінив у понад 1 млрд грн.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Тоді було оголошено евакуацію.

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео із супутникових знімків, на якому видно масштаб техногенної катастрофи, викликаної російським підривом дамби Каховської ГЕС, і пообіцяв, що відповідальні за цей теракт постануть перед судом.

Перехоплення Служби безпеки України підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Відповідне аудіо опублікувала СБУ у червні.

5 вересня заступник міністра — головний державний санітарний лікар України Кузін повідомив, що ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС завершена. Вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб та холери, попри те що 900 000 осіб потрапило під епідемічні ризики, які пов'язані з якістю питної води.



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