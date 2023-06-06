Каховська ГЕС. За тиждень до теракту РФ дозволила не розслідувати аварії на об'єктах – ЗМІ

Російська влада дозволила не розслідувати "аварії, що відбулися внаслідок воєнних дій" та теракти на небезпечних об'єктах, зокрема на ГЕС. Матеріал про це опублікував російський опозиційний ресурс The Insider.

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У статті вказано, що відповідний документ був опублікований 30 травня 2023 року, тобто за тиждень до теракту на Каховській ГЕС.

З 31 травня жодні аварії внаслідок "воєнних дій" і зокрема теракти на окупованих територіях не розслідуватимуть до 1 січня 2028 року, вказано у документі.

Крім того, у розпорядженні є пункти про те, що до 2024 року на об'єктах "не застосовується частина "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня спричинив, ймовірно, "найбільшу техногенну катастрофу у Європі за останні десятиліття".

Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

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