RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Каховська ГЕС. За тиждень до теракту РФ дозволила не розслідувати аварії на об'єктах – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 11:11
Каховська ГЕС. За тиждень до теракту РФ дозволила не розслідувати аварії на об'єктах – ЗМІ - Фото
Зруйнована Каховська ГЕС (скриншот)

Російська влада дозволила не розслідувати "аварії, що відбулися внаслідок воєнних дій" та теракти на небезпечних об'єктах, зокрема на ГЕС. Матеріал про це опублікував російський опозиційний ресурс The Insider.

У статті вказано, що відповідний документ був опублікований 30 травня 2023 року, тобто за тиждень до теракту на Каховській ГЕС.

З 31 травня жодні аварії внаслідок "воєнних дій" і зокрема теракти на окупованих територіях не розслідуватимуть до 1 січня 2028 року, вказано у документі.

Крім того, у розпорядженні є пункти про те, що до 2024 року на об'єктах "не застосовується частина "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня спричинив, ймовірно, "найбільшу техногенну катастрофу у Європі за останні десятиліття".

  • Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.
  • Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона. 
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Читайте також: Росія підірвала Каховську ГЕС — ООН тим часом навчає у Twitter російської мови: скриншот

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнатерактдокументкаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 