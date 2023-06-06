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Каховская ГЭС. За неделю до теракта РФ разрешила не расследовать аварии на объектах – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 11:11
Каховская ГЭС. За неделю до теракта РФ разрешила не расследовать аварии на объектах – СМИ - Фото
Разрушенная Каховская ГЭС (скриншот)

Российские власти разрешили не расследовать "аварии, произошедшие в результате военных действий" и теракты на опасных объектах, в том числе на ГЭС. Материал об этом опубликовал российский оппозиционный ресурс The Insider.

В статье указано, что соответствующий документ был опубликован 30 мая 2023 года, то есть за неделю до теракта на Каховской ГЭС.

С 31 мая никакие аварии в результате "военных действий" и, в частности, теракты на оккупированных территориях не будут расследовать до 1 января 2028 года, указано в документе.

Кроме того, в распоряжении есть пункты о том, что до 2024 года на объектах "не применяется часть "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня вызвал, вероятно, "наибольшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия".

  • Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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Милана Головань
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