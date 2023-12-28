Чотири головні новини України та світу на 19:00 28 грудня

Фото - Генштаб ЗСУ

1. Україна повернула кримінальну відповідальність за контрабанду: Зеленський підписав закон. Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт щодо криміналізації контрабанди. Кримінальна відповідальність за контрабанду підакцизних товарів набуде чинності з 1 січня, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року (детальніше).

2. ГУР: Росія мовчки перекидає флот у Новоросійськ. Визнає, що у Криму йому небезпечно. Спецоперації українських Сил оборони та розвідки показали, що для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Вже кілька місяців, як окупанти займаються передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська. "Це мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", – сказав Юсов (детальніше).

3. FT: США запропонували G7 визначитися з механізмом використання російських активів. США запропонували партнерам розглянути варіанти конфіскації заморожених російських активів на суму $300 млрд та винести пропозиції на саміт. Три робочі групи, які пропонують створити США, розглянуть правові питання, пов'язані з конфіскацією активів; метод застосування такої політики та зниження ризиків; та варіанти того, як краще направити підтримку Україні (детальніше).

4. AP: На окупованих територіях загинули щонайменше сотні людей через підрив Каховської ГЕС. Від підриву російськими військовими Каховської ГЕС на окупованій території загинули щонайменше сотні людей, а підконтрольна Росії "окупаційна влада" занижувала кількість жертв, встановили західні журналісти (детальніше).

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