Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 3 апреля

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ И КИЕВЕ ВЫЯВЛЕНО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ. Вчера, 2 апреля, в Украине выявили 20 341 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 19 893), больше всего – в Киеве (2053 случаев COVID-19 за сутки) (подробнее).

2. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В "КРАСНЫЕ ЗОНЫ" НА 3-5 АПРЕЛЯ: РАСПИСАНИЕ. Укрзализныця открыла продажу билетов на пассажирские поезда специальных рейсов в регионы, находящиеся в "красных зонах" эпидемической опасности на период 3-5 апреля (подробнее).

3. УКРАИНА И НАТО ОТРАБОТАЮТ ОТРАЖЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ АГРЕССОРА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ. Летом украинские пограничники будут участвовать в украинско-британских учениях COSSACK MACE-2021, планируется отработка оборонительных и наступательных операций (подробнее).

4. КАБМИН ИЗМЕНИЛ НОВЫЙ СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ВВОЗА ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ. Вернул одну позицию. Кабинет министров исключил газетную бумагу из опубликованного 29 марта списка товаров, запрещенных для импорта из России (подробнее).

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Вадим Ребрина

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