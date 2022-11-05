UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 5 ноября

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 5 ноября - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: Wikipedia)

1. ВСУ за полдня сбили два российских Ка-52, две крылатые ракеты и 14 беспилотников. Вооруженные силы Украины за полдня 4 ноября сбили два российских вертолета Ка-52, две крылатые ракеты "Калибр", 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и еще три беспилотника оперативно-тактического уровня (подробнее).

2. Иран признал поставки дронов России, но "в небольших количествах и до войны". Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах" (подробнее).

3. В Киеве и семи областях начались аварийные отключения света – плановых не хватило. Кроме столицы Украины, аварийные отключения также введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях (подробнее).

4. РФ не смогла уничтожить ни одного HIMARS, но ВСУ все еще надо много артиллерии – Пентагон. Россиянам все еще не удалось уничтожить ни одну из переданных Украине дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для предстоящих боев (подробнее).

Читайте также тексты дня:

$2000 инвестиций и мечта сбылась: как украинская парикмахер открыла бизнес в Польше

Где поработать в Киеве, когда нет света: 7 коворкингов. Цены, условия, адреса

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 