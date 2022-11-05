Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 5 ноября

1. ВСУ за полдня сбили два российских Ка-52, две крылатые ракеты и 14 беспилотников. Вооруженные силы Украины за полдня 4 ноября сбили два российских вертолета Ка-52, две крылатые ракеты "Калибр", 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и еще три беспилотника оперативно-тактического уровня (подробнее).

2. Иран признал поставки дронов России, но "в небольших количествах и до войны". Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах" (подробнее).



3. В Киеве и семи областях начались аварийные отключения света – плановых не хватило. Кроме столицы Украины, аварийные отключения также введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях (подробнее).



4. РФ не смогла уничтожить ни одного HIMARS, но ВСУ все еще надо много артиллерии – Пентагон. Россиянам все еще не удалось уничтожить ни одну из переданных Украине дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для предстоящих боев (подробнее).



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Оксана Житнюк

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