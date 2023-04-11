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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 11 апреля

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 11 апреля - Фото
F-16 (Фото: EPA)

1. ЗАПАД МОГ БЫ ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ F-16 ДО ЛЕТА – МИНИСТР ОБОРОНЫ ДАНИИ. Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает решения Запада о передаче Воздушным силам Украины истребителей западного образца уже этой весной. (подробнее)

2. АХМЕТОВ НАЧИНАЕТ СУДИТЬСЯ С РФ ЗА ДОНБАСС АРЕНУ И ОТОБРАННЫЕ В 2014-2017 ГОДАХ АКТИВЫ. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подает иск против России с требованием компенсировать ущерб, нанесенный в 2014-2017 годах вследствие вмешательства в деятельность или экспроприации активов на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей. (подробнее)

3. МОРАВЕЦКИЙ: АЛЬЯНС С США – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ. Альянс ЕС с США является абсолютной основой европейской безопасности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после скандальных слов президента Франции  Эмманюэля Макрона о связях с США и Китаем. (подробнее)

4. СНБО: ЗАЛУЖНЫЙ И ЕГО ШТАБ ПРИМУТ РЕШЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, ВАРИАНТОВ МНОГО. "Штаб главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент. Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — сказал Данилов. (подробнее)

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Наталія Медведєва
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