Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 11 апреля

1. ЗАПАД МОГ БЫ ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ F-16 ДО ЛЕТА – МИНИСТР ОБОРОНЫ ДАНИИ. Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает решения Запада о передаче Воздушным силам Украины истребителей западного образца уже этой весной. (подробнее)

2. АХМЕТОВ НАЧИНАЕТ СУДИТЬСЯ С РФ ЗА ДОНБАСС АРЕНУ И ОТОБРАННЫЕ В 2014-2017 ГОДАХ АКТИВЫ. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подает иск против России с требованием компенсировать ущерб, нанесенный в 2014-2017 годах вследствие вмешательства в деятельность или экспроприации активов на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей. (подробнее)

3. МОРАВЕЦКИЙ: АЛЬЯНС С США – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ. Альянс ЕС с США является абсолютной основой европейской безопасности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после скандальных слов президента Франции Эмманюэля Макрона о связях с США и Китаем. (подробнее)

4. СНБО: ЗАЛУЖНЫЙ И ЕГО ШТАБ ПРИМУТ РЕШЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, ВАРИАНТОВ МНОГО. "Штаб главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент. Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — сказал Данилов. (подробнее)

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Наталія Медведєва

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