СНБО: Залужный и его штаб примут решение о наступлении в последний момент, вариантов много
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и Генеральный штаб примут решение о наступлении в последний момент. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью немецкому каналу ARD.
По его словам, решение о наступлении будет принято в самый последний момент.
"Штаб главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент. Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — сказал Данилов.
Также он отметил, что спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах, которые были опубликованы в медиа.
Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.
- США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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