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СНБО: Залужный и его штаб примут решение о наступлении в последний момент, вариантов много

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 10:33
СНБО: Залужный и его штаб примут решение о наступлении в последний момент, вариантов много - Фото
Валерий Залужный (Фото: скриншот с видео)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и Генеральный штаб примут решение о наступлении в последний момент. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью немецкому каналу ARD.

По его словам, решение о наступлении будет принято в самый последний момент.

"Штаб главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент. Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — сказал Данилов.

Также он отметил, что спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах, которые были опубликованы в медиа. 

Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко
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война наступление Валерий Залужный генштаб военная помощь Алексей Данилов
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