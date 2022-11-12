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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 ноября

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 ноября - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (фото: Генштаб ВСУ)

1. ПОТЕРИ РОССИИ В УКРАИНЕ С НАЧАЛА ВОЙНЫ ПРЕВЫСИЛИ 80 000 ЧЕЛОВЕК: ЗА СУТКИ – 810 ОКУПАНТОВ. Армия России в течение 11 ноября потеряла 810 военных, 24 танка, 34 бронированные машины и 12 артиллерийских систем (подробнее).

2. В УКРАИНЕ СНОВА АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА: УКРЭНЕРГО НАЗВАЛО ОБЛАСТИ. На утро 12 ноября, дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях (подробнее).

3. В ЗАПОРОЖЬЕ СРАБОТАЛА ПВО – ОБЛОМКИ УПАЛИ НА УЛИЦЫ ГОРОДА. В Запорожье сработала противовоздушная оборона – обломки упали на улицы одного из районов города (подробнее).

4. В МИНОБОРОНЫ ПОКАЗАЛИ КОМАНДУЮЩИХ ВСУ, КОТОРЫЕ ОСВОБОЖДАЮТ ТЕРИТОРИИ НА ЮГЕ УКРАИНЫ: ФОТО. Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала имена и фото командующих Вооруженными Силами Украины, которые освобождают территории на юге Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина
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