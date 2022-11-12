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Потери России в Украине с начала войны превысили 80 000 человек: за сутки – 810 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 09:17
Потери России в Украине с начала войны превысили 80 000 человек: за сутки – 810 оккупантов - Фото
Фото: EPA

Армия России в течение 11 ноября потеряла 810 военных, 24 танка, 34 бронированных машины и 12 артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 80 210 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Как правило, Генштаб сообщает, где именно были самые большие потери России. Сегодня утром он об этом смолчал.

С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 80 210 (+810) человек ликвидировано,
→ танков – 2838 (+24),
→ боевых бронированных машин – 5730 (+34),
→ артиллерийских систем – 1829 (+12),
→ РСЗО – 393 (0),
→ средств ПВО – 205 (0),
→ самолетов – 278 (0),
→ вертолетов – 261 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1),
→ крылатых ракет – 399 (0),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20),
→ спецтехники – 160 (+1).

Потери России в Украине с начала войны превысили 80 000 человек: за сутки – 810 оккупантов
  • По данным Генштаба, Россия в пятницу вела наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Андрій Водяний
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война потери генштаб
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