Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 17 августа

1. КОГДА ВЫБОРЫ В КРЫМУ И ОРДЛО. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕЧИСЛИЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭТОГО. В правительственном законопроекте о политике переходного периода после освобождения пока что оккупированных Россией Крыма и части Донбасса предлагается закрепить условия, когда там можно будет провести выборы, и кто не получит права избираться и быть чиновником (Подробнее).

2. "ТАЛИБЫ ПРОГНАЛИ СТАРУЮ ОХРАНУ". НА ВОЕННОЙ БАЗЕ В АФГАНИСТАНЕ ЗАБЛОКИРОВАНЫ УКРАИНЦЫ. На военной базе в Афганистане оказались заблокированными украинцы, которые работали по частному военному контракту. Предложенная эвакуация через Пакистан сейчас для них неосуществима (Подробнее).

3. ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 1,44 ГРН ЗАФИКСИРОВАЛИ ДО МАЯ 2022-ГО – ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА. Тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт при потреблении до 250 кВт в месяц будет действовать с 1 октября до 30 апреля 2022-го года включительно (Подробнее).

4. МИНЭНЕРГО ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛО ПЛАНЫ ПО НАКОПЛЕНИЮ УГЛЯ НА ТЭС. Министерство энергетики утвердило новый ежемесячный план накопления угля для теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Теперь ТЭС и ТЭЦ должны к отопительному сезону накопить вдвое больше угля, чем по прежнему плану (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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