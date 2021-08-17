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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 17 августа

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 17 августа - Фото

1. КОГДА ВЫБОРЫ В КРЫМУ И ОРДЛО. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕЧИСЛИЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭТОГО. В правительственном законопроекте о политике переходного периода после освобождения пока что оккупированных Россией Крыма и части Донбасса предлагается закрепить условия, когда там можно будет провести выборы, и кто не получит права избираться и быть чиновником (Подробнее). 

2. "ТАЛИБЫ ПРОГНАЛИ СТАРУЮ ОХРАНУ". НА ВОЕННОЙ БАЗЕ В АФГАНИСТАНЕ ЗАБЛОКИРОВАНЫ УКРАИНЦЫ. На военной базе в Афганистане оказались заблокированными украинцы, которые работали по частному военному контракту. Предложенная эвакуация через Пакистан сейчас для них неосуществима (Подробнее). 

3. ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 1,44 ГРН ЗАФИКСИРОВАЛИ ДО МАЯ 2022-ГО – ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА. Тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт при потреблении до 250 кВт в месяц будет действовать с 1 октября до 30 апреля 2022-го года включительно (Подробнее). 

4. МИНЭНЕРГО ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛО ПЛАНЫ ПО НАКОПЛЕНИЮ УГЛЯ НА ТЭС. Министерство энергетики утвердило новый ежемесячный план накопления угля для теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Теперь ТЭС и ТЭЦ должны к отопительному сезону накопить вдвое больше угля, чем по прежнему плану (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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