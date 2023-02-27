Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 27 февраля

1. ПОЛЬША СКОРО ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ТАНКОВ LEOPARD 2. В течение нескольких недель Украина получит от Польши следующие 10 танков Leopard 2A4. (подробнее)

2. БОЛГАРИЯ ВОЗОБНОВИЛА ПРОИЗВОДСТВО СНАРЯДОВ СОВЕТСКОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ УКРАИНЫ. В болгарском Костенце после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые артиллерийские снаряды советского образца для ВСУ. (подробнее)

3. СБУ "ОТКЛЮЧИЛА" ОАСК, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ГАУЛЯЙТЕРА ЯНУКОВИЧА. В начале полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины технически заблокировала работу Окружного административного суда Киева, чтобы тот не рассмотрел иски беглого диктатора Виктора Януковича. (подробнее)

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ. Глава правления Укрзалізниці Александр Камышин подал в отставку, он возглавит офис по евроинтеграции УЗ в Европе. (подробнее)

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