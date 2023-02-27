Польша передаст Украине следующие 10 танков Leopard 2 в течение нескольких недель

В течение нескольких недель Украина получит от Польши следующие 10 танков Leopard 2A4. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает PAP .

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24 февраля Польша стала первой страной, успешно передавшей первые четыре танка Leopard 2A4 Украине.

По словам Дворчика, передача следующей партии танков Leopard 2A4 состоится сразу после завершения на них учений ВСУ.

"Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется при обучении… Это перспектива на несколько недель", — сказал Дворчик.

Он также отметил, что обещанные премьером Польши Матеушем Моравецким танки PT-91 и Т-72 также "являются вопросом недель".

"Они практически в процессе передачи, потому скоро будут в Украине", — добавил он.

6 февраля 2023 года Моравецкий сказал, что если бы весь мир помогал Украине так, как это делает Польша, война бы закончилась.

24 февраля во время визита в Киев Моравецкий заявил, что Варшава предоставит Украине в общей сложности 60 боевых машин, в том числе танки Leopard 2 и PT-91.

Тогда же Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Он не назвал точное количество переданных боевых машин, но Польша обязалась передать Украине танковую роту Leopard 2 – это 14 машин.

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Мілана Головань

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