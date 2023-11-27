Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 27 ноября

Завершение расследования авиакатастрофы под Броварами, скифское золото вернулось в Украину, подтверждение работы Patriot в мае и другие новости

Пусковые установки ПРО Patriot (Фото - Facebook Генштаб ВСУ)

1. Авиакатастрофа в Броварах с гибелью руководства МВД: ДБР завершило расследование – схема. Государственное бюро расследований заявило, что завершило расследование по авиакатастрофе, которая произошла 18 января в Броварах. В тот день погибло тогдашнее руководство МВД во главе с министром Денисом Монастырским (подробнее).

2. Скифское золото вернулось в Украину из Нидерландов. Музей Алларда Пирсона передал Национальному музею истории Украины артефакты из четырех музеев Крыма, почти 10 лет хранившихся в Нидерландах. Об этом сообщили в Национальном музее истории Украины (подробнее).

3. Боголюбов вслед за Коломойским окончательно проиграл суд о возвращении акций ПриватБанка. Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску Геннадия Боголюбова о признании недействительной национализации ПриватБанка в 2016 году и подтвердил невозможность возвращения акций бывшим владельцам (подробнее).

4. ВСУ с Patriot за пять минут уничтожили три вертолета и два самолета РФ в мае – пресс-секретарь ПС. Воздушные силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot уничтожили три самолета и пять вертолетов оккупантов над Брянской областью РФ в мае 2023 года и самолет над Черным морем впоследствии. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат (подробнее).

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