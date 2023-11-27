Авіакатастрофа у Броварах із загибеллю керівництва МВС: ДБР завершило розслідування – схема

Державне бюро розслідувань заявило, що завершило розслідування щодо авіакатастрофи, яка сталася 18 січня у Броварах. Того дня загинуло тодішнє керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.

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У серпні підозри у цій справі отримали:

→ начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

→ в.о. командира спеціального авіаційного загону;

→ заступник командира з льотної підготовки;

→ командир авіаційної ескадрильї;

→ начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", – зазначає ДБР.

У бюро стверджують, що під час підготовки польоту командиру екіпажу не повідомили про погані погодні умови над Броварами, а сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах.

Попри це, пише ДБР, виліт не було скасовано.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив багатоповерхівку та намагався її облетіти, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, додає бюро.

Схема падіння гелікоптера.

Вранці 18 січня 2023 року під час аварії вертольота у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС. Загалом загинуло 14 осіб, з них одна дитина, постраждала 31 особа, серед них 13 дітей.

Вчора було повідомлено про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС.

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