Авиакатастрофа в Броварах с гибелью руководства МВД: ГБР завершило расследование – схема

Государственное бюро расследований заявило, что завершило расследование авиакатастрофы, которая произошла 18 января в Броварах. В тот день погибло тогдашнее руководство МВД во главе с министром Денисом Монастырским.

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В августе подозрения по этому делу получили:

→ начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

→ и.о. командира специального авиационного отряда;

→ заместитель командира по летной подготовке;

→ командир авиационной эскадрильи;

→ начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

"Несмотря на предостережения во внутренних инструкциях и требования законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", – отмечает ГБР.

В бюро утверждают, что во время подготовки полета командиру экипажа не сообщили о плохих погодных условиях над Броварами, а сам у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях.

Несмотря на это, пишет ГБР, вылет не был отменен.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел многоэтажку и пытался его облететь, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей, добавляет бюро.

Схема крушения вертолета.

Утром 18 января 2023 года во время крушения вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. В общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадал 31 человек, среди них 13 детей.

Вчера было сообщено о подозрении пяти чиновникам ГСЧС в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД.

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