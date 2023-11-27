Чотири головні новини України та світу на 19:00 27 листопада

Завершення розслідування авіакатастрофи під Броварами, скіфське золото повернулося до України, підтвердження роботи Patriot у травні та інші новини

1. Авіакатастрофа у Броварах із загибеллю керівництва МВС: ДБР завершило розслідування – схема. Державне бюро розслідувань заявило, що завершило розслідування щодо авіакатастрофи, яка сталася 18 січня у Броварах. Того дня загинуло тодішнє керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським (детальніше).

2. Скіфське золото повернулося до України з Нідерландів. Музей Алларда Пірсона передав Національному музею історії України артефакти з чотирьох музеїв Криму, які майже 10 років зберігались у Нідерландах. Про це повідомили в Національному музеї історії України (детальніше).

3. Боголюбов слідом за Коломойським остаточно програв суд про повернення акцій ПриватБанку. Господарський суд Києва закрив справу за позовом Геннадія Боголюбова про визнання недійсною націоналізації ПриватБанку у 2016 році та підтвердив неможливість повернення акцій колишнім власникам (детальніше).

4. ЗСУ з Patriot за п'ять хвилин знищили три вертольоти й два літаки РФ у травні – речник ПС. Повітряні сили з зенітно-ракетного комплексу Patriot знищили три літаки та п'ять гелікоптерів окупантів над Брянською областю РФ у травні 2023 року та ще літак над Чорним морем згодом. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат (детальніше).

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