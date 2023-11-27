Чотири головні новини України та світу на 19:00 27 листопада

1. Авіакатастрофа у Броварах із загибеллю керівництва МВС: ДБР завершило розслідування – схемаДержавне бюро розслідувань заявило, що завершило розслідування щодо авіакатастрофи, яка сталася 18 січня у Броварах. Того дня загинуло тодішнє керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським (детальніше).

2. Скіфське золото повернулося до України з НідерландівМузей Алларда Пірсона передав Національному музею історії України артефакти з чотирьох музеїв Криму, які майже 10 років зберігались у Нідерландах. Про це повідомили в Національному музеї історії України (детальніше).

3. Боголюбов слідом за Коломойським остаточно програв суд про повернення акцій ПриватБанкуГосподарський суд Києва закрив справу за позовом Геннадія Боголюбова про визнання недійсною націоналізації ПриватБанку у 2016 році та підтвердив неможливість повернення акцій колишнім власникам (детальніше).

4. ЗСУ з Patriot за п'ять хвилин знищили три вертольоти й два літаки РФ у травні – речник ПСПовітряні сили з зенітно-ракетного комплексу Patriot знищили три літаки та п'ять гелікоптерів окупантів над Брянською областю РФ у травні 2023 року та ще літак над Чорним морем згодом. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат (детальніше).

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