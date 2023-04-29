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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 29 апреля

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 29 апреля - Фото
Пожар на нефтебазе в Севастополе (Фото: ресурс оккупантов)

1. СЕВАСТОПОЛЬ. ЧЕЙ-ТО БЕЗОПИЛОТНИК УДАРИЛ ПО ОГРОМНОЙ НЕФТЕБАЗЕ, ТАМ БОЛЬШОЙ ПОЖАР — ФОТО, ВИДЕО. Во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, вспыхнул пожар на площади 1000 кв. м (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ СЧИТАЕТ, ЧТО УКРАИНА ВЕРНЕТ КРЫМ ВО ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ. ГОВОРИТ, ЧТО РОССИЯНЕ БОЯТСЯ ВСУ. Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вернет временно оккупированный Крым в результате будущего наступления (подробнее).

3. ЗАПРЕТЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМЫ: УКРАИНА ПРОСИТ ПОЛЬШУ И ЕС ВОЗОБНОВИТЬ АГРАРНЫЙ ИМПОРТ. В посольство Республики Польша в Украине и представительства ЕС в Украине переданы ноты МИД Украины о категорической неприемлемости ситуации в отношении торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины (подробнее).

4. В УМАНИ ЗАВЕРШЕНА СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ: ПОГИБЛИ 23 ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ. В Умани завершена поисково-спасательная операция в частично разрушенном российской ракетой доме. Из-под завалов удалось спасти 17 человек (подробнее).

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Вадим Ребрина
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