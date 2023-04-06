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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 6 апреля

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 6 апреля - Фото
Си Цзиньпин (фото – ЕРА)

1. В ОП ДОПУСТИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО КРЫМУ. НИКИФОРОВ: ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что по вопросу возможных переговоров с Россией следует ориентироваться прежде всего на Владимира Зеленского (подробнее).

2. УКРАИНА ДОГОВОРИЛАСЬ О ПРОИЗВОДСТВЕ ТАНКОВЫХ СНАРЯДОВ КАЛИБРА 125-ММ В ПОЛЬШЕ. Польская группа PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и одно из украинских оборонных предприятий договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков (подробнее).

3. СИ ЦЗИНЬПИН НА ВСТРЕЧЕ С МАКРОНОМ НАПРАВИЛ СИГНАЛ РОССИИ: ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ. Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине обсудил вопросы ядерного оружия в контексте войны России против Украины. Китайский лидер заявил, что его использование является "недопустимым" (подробнее).

4. ДАНИЛОВ: ДЕТАЛИ НАСТУПЛЕНИЯ ВСУ ЗНАЮТ ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ. НУЖНО СЛУШАТЬ МЕНЬШЕ ЗАЯВЛЕНИЙ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что детали будущего наступления Вооруженных Сил Украины знают четыре-пять человек (подробнее).

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Вадим Ребрина
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