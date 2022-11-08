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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 ноября

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 ноября - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот)

1. В КИЕВЕ И СЕМИ ОБЛАСТЯХ УКРЭНЕРГО ПРИШЛОСЬ ПРИМЕНЯТЬ ВНЕПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА. В г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях с 09:30 начались внеплановые аварийные отключения электроэнергии (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В САМИТЕ G20. ВЕРОЯТНО, В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН — СПИКЕР ПРЕЗИДЕНТА НИКИФОРОВ. Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ РАДЕ ПРОДЛИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЮ. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока военного положения и общей мобилизации (подробнее).

4. МАЛЯР: У РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО ХЕРСОНУ, ОТСТУПЛЕНИЕ — ОДИН ИЗ НИХ. У российских оккупантов есть несколько планов действий по Херсону. Их действия в Херсонской области будут зависеть от успехов на востоке (подробнее).

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Вадим Ребрина
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