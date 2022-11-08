Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 ноября
1. В КИЕВЕ И СЕМИ ОБЛАСТЯХ УКРЭНЕРГО ПРИШЛОСЬ ПРИМЕНЯТЬ ВНЕПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА. В г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях с 09:30 начались внеплановые аварийные отключения электроэнергии (подробнее).
2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В САМИТЕ G20. ВЕРОЯТНО, В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН — СПИКЕР ПРЕЗИДЕНТА НИКИФОРОВ. Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали (подробнее).
3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ РАДЕ ПРОДЛИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЮ. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока военного положения и общей мобилизации (подробнее).
4. МАЛЯР: У РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО ХЕРСОНУ, ОТСТУПЛЕНИЕ — ОДИН ИЗ НИХ. У российских оккупантов есть несколько планов действий по Херсону. Их действия в Херсонской области будут зависеть от успехов на востоке (подробнее).
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