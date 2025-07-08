Чиновник космического Госагентства Касторский получил 15 лет за работу на ФСБ

Чиновник был завербован в 2024 году, а летом 2025 года, после выхода на пенсию, планировал выехать в РФ

Задержанный (Фото: СБУ)

Бывший сотрудник Государственного космического агентства Украины, оказавшийся агентом ФСБ, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как сообщил LIGA.net собеседник среди правоохранителей, речь идет о Леониде Касторском.

Леонід Касторський (скріншот відео УП)

Мужчина был задержан весной 2025 года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. Правоохранители доказали, что он был завербован Россией в 2024 году – для этого враг привлек его жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами.

Спецслужбу интересовала секретная информация, в частности, в сфере спутниковых снимков и расположения стратегических предприятий. Также враг пытался получить данные о местонахождении заводов по производству систем навигации и высокоточного вооружения для обороны Украины, а также актуальные местоположения военных складов.

Как установило расследование, мужчина согласился сотрудничать с Россией за деньги. Кроме того, чиновник планировал выехать в Россию летом 2025 года после выхода на пенсию.

В ходе обыска у агента был изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Суд признал задержанного виновным в государственной измене и отправил его за решетку на 15 лет с конфискацией имущества.