Чиновник космического Госагентства Касторский получил 15 лет за работу на ФСБ
Бывший сотрудник Государственного космического агентства Украины, оказавшийся агентом ФСБ, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Как сообщил LIGA.net собеседник среди правоохранителей, речь идет о Леониде Касторском.
Мужчина был задержан весной 2025 года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. Правоохранители доказали, что он был завербован Россией в 2024 году – для этого враг привлек его жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами.
Спецслужбу интересовала секретная информация, в частности, в сфере спутниковых снимков и расположения стратегических предприятий. Также враг пытался получить данные о местонахождении заводов по производству систем навигации и высокоточного вооружения для обороны Украины, а также актуальные местоположения военных складов.
Как установило расследование, мужчина согласился сотрудничать с Россией за деньги. Кроме того, чиновник планировал выехать в Россию летом 2025 года после выхода на пенсию.
В ходе обыска у агента был изъят телефон с доказательствами работы на врага.
Суд признал задержанного виновным в государственной измене и отправил его за решетку на 15 лет с конфискацией имущества.
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