Посадовець Державного космічного агентства Касторський отримав 15 років за роботу на ФСБ

Посадовець був завербований у 2024 році, а влітку 2025 після виходу на пенсію планував виїхати до РФ

Затриманий (Фото: СБУ)

Колишній співробітник Державного космічного агентства України, який виявився агентом ФСБ, отримав 15 років за ґратами. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як повідомив LIGA.net співрозмовник серед правоохоронців, йдеться про Леоніда Касторського.

Леонід Касторський (скріншот відео УП)

Чоловік був затриманий навесні 2025 року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Правоохоронці довели, що він був завербований Росією у 2024 році – для цього ворог залучив його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Спецслужбу цікавила секретна інформація, зокрема у сфері супутникових знімків і розташування стратегічних підприємств. Також ворог намагався отримати дані про розташування заводів з виготовлення системи навігації та високоточного озброєння для оборони України й актуальні локації військових складів.

Як встановило розслідування, чоловік погодився працювати на Росію в обмін на гроші. Окрім цього, посадовець планував виїхати до Росії влітку 2025 року після виходу на пенсію.

Під час обшуків у агента вилучено телефон з доказами роботи на ворога.

Суд визнав затриманого винним у державній зраді та відправив за ґрати на 15 років з конфіскацією майна.