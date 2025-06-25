Розробнику навігації для російських ракет, який утік з України, повідомили про підозру
Український інженер Олег Борсук, який втік до Росії, отримав підозру у державній зраді. Наразі він є головним розробником навігації для російських крилатих і балістичних ракет, повідомила Служба безпеки України.
61-річний уродженець Черкаської області очолював лабораторію на одному з місцевих оборонних заводів, але у 2009 звільнився та виїхав до Росії.
У Москві він погодився стати заступником гендиректора конструкторського бюро "Навіс", що входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу Росії. На цій посаді він керує розробкою нових і модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.
Як встановили правоохоронці, тільки у 20223 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, включно й для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Це обладнання використовували для повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Ці системи наведення також встановлені в ракетах Х-101, Х-59 і "Калібр".
На підставі зібраних доказів Борсуку заочно оголошено про підозру у державній зраді. Через те, що він перебуває на території Росії, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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