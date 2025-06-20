Танцюрист з України, який 10 років воює на боці росіян, отримав підозру у держзраді – фото

Спочатку херсонець воював за терористів "ДНР", а згодом доєднався до вагнерівців

Підозрюваний у держзраді (Фото: Нацполіція)

Громадянину України з Херсонської області, який 10 років воював на боці Росії, повідомили про підозру в державній зраді. Про це повідомили Офіс Генпрокурора та Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що фігуранту справи 36 років, з яких понад 25 років він прожив у Херсонській області. Чоловік професійно займався танцями, брав участь у шоу талантів на центральному українському телебаченні та працював у дитячих таборах хореографом.

Однак у 2014 році чоловік добровільно прибув в окупований на той момент Слов'янськ Донецької області та став воювати за терористичну "ДНР". Спочатку механіком-водієм танка у п'ятій окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", згодом – штурмовиком російської бригади "Пятнашка" та кулеметником другої штурмової роти "спецназа ГРУ".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уклав контракт про проходження служби у приватній військовій компанії "Вагнер". Брав участь у битві за Бахмут, за що отримав вагнерівську медаль "Бахмутська м’ясорубка" та путінську – "За відвагу". Загалом був нагороджений тричі за бої в Донецькій області.

Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці оголосили заочно йому підозру у державній зраді й подали чоловіка в міжнародний розшук. Прокурори Офісу Генерального прокурора вже скерували обвинувальний акт до суду.

"Фігуранта затримають у будь-якій цивілізованій країні світу, а за скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі. Українські поліціянти роблять усе можливе, аби воєнні злочинці не уникли правосуддя в жодній цивілізованій країні світу", – зазначили в Нацполіції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція