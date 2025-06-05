Демобілізований строковик наводив КАБи на Запоріжжя і сів на 15 років

Фігурант справи отримав 15 років ув’язнення за державну зраду

Засуджений під час затримання (Фото: Офіс Генерального прокурора)

22-річного мешканця Запоріжжя визнано винним у державній зраді та засуджено на 15 років позбавлення волі за передання Росії інформації про розташування військових та оборонних об’єктів. Чоловік працював на ворога за гроші та обіцянку виїзду на тимчасово окуповані території Запорізької області. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.

Як встановило розслідування, засуджений коригував повітряні атаки Росії по Запоріжжю та "зливав" окупантам маршрути руху українських військових та техніки у напрямку передової.

22-річний колишній строковик, який раніше проходив службу в одному із військових гарнізонів України, демобілізувався навесні 2024 року та оселився у Запоріжжі.

Згодом його дистанційно завербував співробітник 316-го розвідцентру російського головного розвідувального управління Росії, що базується у Севастополі.

У поле зору російської воєнної розвідки чоловік потрапив через своїх батьків, які залишились на тимчасово окупованій території Запорізької області та співпрацюють з окупаційною владою.

В обмін на співпрацю росіяни пообіцяли засудженому сприяння у виїзді на непідконтрольну Україні територію Запоріжжя та гроші.

Спочатку російський агент виконав "тестове" завдання – передав окупантам геолокації військової частини, в якій проходив строкову службу.

Після цього він почав фотографувати оборонні об’єкти Запоріжжя та фіксувати їхні координати, а також стежити за пересуванням бронетехніки Сил оборони, щоб зафіксувати маршрути, кількість та види озброєння.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка у вересні 2024 року біля оборонного об’єкта на "гарячому", коли він перевіряв координати потенційної цілі для ворога.

За даними слідства, Росія планувала вдарити по об’єкту керованою авіабомбою.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав підозрюваного винним у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Офіс Генерального прокурора