Демобилизованный срочник наводил КАБы на Запорожье и сел на 15 лет

Фигурант дела получил 15 лет заключения за государственную измену

Осужден при задержании (Фото: Офис Генерального прокурора)

22-летний житель Запорожья признан виновным в государственной измене и осужден на 15 лет лишения свободы за передачу России информации о расположении военных и оборонных объектов. Мужчина работал на врага за деньги и обещание выезда на временно оккупированные территории Запорожской области. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

Как установило расследование, осужденный корректировал воздушные атаки России по Запорожью и "сливал" оккупантам маршруты движения украинских военных и техники в направлении передовой.

22-летний бывший срочник, ранее проходивший службу в одном из военных гарнизонов Украины, демобилизовался весной 2024 года и поселился в Запорожье.

Впоследствии его дистанционно завербовал сотрудник базирующегося в Севастополе 316-го разведцентра российского главного разведывательного управления России.

В поле зрения российской военной разведки мужчина попал из-за своих родителей, оставшихся на временно оккупированной территории Запорожской области и сотрудничающих с оккупационными властями.

В обмен на сотрудничество россияне пообещали осужденному содействие в выезде на неподконтрольную Украине территорию Запорожья и деньги.

Сначала российский агент выполнил "тестовую" задачу – передал оккупантам геолокации воинской части, в которой проходил срочную службу.

После этого он начал фотографировать оборонные объекты Запорожья и фиксировать их координаты, а также следить за передвижением бронетехники сил обороны, чтобы зафиксировать маршруты, количество и виды вооружения.

Контрразведка СБУ задержала мужчину в сентябре 2024 года у оборонительного объекта на "горячем", когда он проверял координаты потенциальной цели для врага.

По данным следствия, Россия планировала ударить по объекту управляемой авиабомбой.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал подозреваемого виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Офис Генерального прокурора