Танцор из Украины, 10 лет воюющий на стороне России, получил подозрение в госизмене – фото

Сначала херсонец воевал за террористов "ДНР", а затем присоединился к вагнеровцам

Подозреваемый в госизмене (Фото: Нацполиция)

Гражданину Украины из Херсонской области, 10 лет воевавшему на стороне России, сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщили Офис Генпрокурора и Нацполиция.

Правоохранители установили, что фигуранту дела 36 лет, из которых более 25 лет он прожил в Херсонской области. Мужчина профессионально занимался танцами, участвовал в шоу талантов на центральном украинском телевидении и работал в детских лагерях хореографом.

Однако в 2014 году он добровольно прибыл в оккупированный на тот момент Славянск Донецкой области и стал воевать за террористическую "ДНР". Сначала механиком-водителем танка в пятой отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", после – штурмовиком российской бригады "Пятнашка" и пулеметчиком второй штурмовой роты "спецназа ГРУ".

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году заключил контракт о прохождении службы в частной военной компании "Вагнер". Участвовал в битве за Бахмут, за что получил вагнеровскую медаль "Бахмутская мясорубка" и путинскую – "За отвагу". В общей сложности был награжден трижды за бои в Донецкой области.

Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители объявили заочно ему о подозрении в госизмене и подали мужчину в международный розыск. Прокуроры Офиса Генерального прокурора уже направили обвинительный акт в суд.

"Фигуранта задержат в любой цивилизованной стране мира, а за совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы. Украинские полицейские делают все возможное, чтобы военные преступники не ушли от правосудия ни в одной цивилизованной стране мира", – отметили в Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция