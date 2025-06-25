Разработчику навигации для российских ракет, сбежавшему из Украины, сообщили о подозрении
Сбежавший в Россию украинский инженер Олег Борсук получил подозрение в государственной измене. В настоящее время он является главным разработчиком навигации для российских крылатых и баллистических ракет, сообщила Служба безопасности Украины.
61-летний уроженец Черкасской области возглавлял лабораторию на одном из местных оборонных заводов, но в 2009 году уволился и выехал в Россию.
В Москве он согласился стать заместителем гендиректора конструкторского бюро "Навис", входящего в список ведущих компаний военно-промышленного комплекса России. В этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией существующих навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет.
Как установили правоохранители, только в 20223 году под руководством Борсука было изготовлено около 3200 спутниковых блоков, в том числе и для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Это оборудование использовалось для воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Эти системы наведения также установлены в ракетах Х-101, Х-59 и Калибр.
На основании собранных улик Борсуку заочно объявлено о подозрении в государственной измене. Из-за того, что он находится на территории России, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
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