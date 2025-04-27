Число погибших на фестивале в Ванкувере увеличилось до 11

Правоохранители не обнаружили доказательств того, что событие было терактом

Полиция Ванкувера (Иллюстративное фото: Depositphotos)

По меньшей мере 11 человек погибли и десятки пострадали из-за того, что мужчина на внедорожнике въехал в толпу на фестивале филиппинского сообщества в канадском городе Ванкувер вечером 26 апреля, передает агентство Reuters.

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Правоохранители арестовали 30-летнего местного жителя на месте происшествия – фигуранта описывают как человека, имеющего "значительную историю" взаимодействия с институциями, связанными с психическим здоровьем. Полицейские не обнаружили доказательств того, что произошедшее было терактом.

По словам очевидцев, подозреваемого сначала преследовали и удерживали посетители фестиваля, пока не прибыла полиция.

Исполняющий обязанности начальника ванкуверской полиции Стив Рай заявил, что десятки человек получили ранения, некоторые из них серьезные, и предупредил, что в ближайшие дни и недели количество погибших может увеличиться.

Спустя более 12 часов после инцидента полиция все еще не установила мотива нападения на фестиваль, который проходил без привлечения правоохранителей и барьеров для тяжелых транспортных средств.

Рай отметил, что не было известно ни о каких угрозах для мероприятия или филиппинской общины. Он добавил, что в настоящее время к делу привлечены более 100 полицейских.

Инцидент произошел около 20:00 субботы, 26 апреля, недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль Lapu Lapu Day Block Party, посвященный национальному герою Филиппин.

После задержания подозреваемого полиция заявила, что "больше опасности" для общественности нет.