Кількість загиблих на фестивалі у Ванкувері збільшилась до 11

Правоохоронці не виявили доказів того, що подія була терактом

Поліція Ванкувера (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Щонайменше 11 людей загинули й десятки постраждали через те, що чоловік на позашляховику в'їхав у натовп на фестивалі філіппінської спільноти у канадському місті Ванкувер ввечері 26 квітня, передає агенція Reuters.

Правоохоронці арештували 30-річного місцевого жителя на місці події – фігуранта описують як людину, що мала "значну історію" взаємодії з інституціями, пов'язаними з психічним здоров'ям. Поліціянти не виявили доказів того, що подія була терактом.

За словами очевидців, підозрюваного спочатку переслідували та утримували відвідувачі фестивалю, поки не прибула поліція.

Виконувач обов'язків начальника ванкуверської поліції Стів Рай заявив, що десятки людей отримали поранення, деякі з них є серйозними, і попередив, що найближчими днями та тижнями кількість загиблих може збільшитися.

Через більш ніж 12 годин після інциденту поліція все ще не встановила мотив нападу на фестиваль, котрий проходив без залучення правоохоронців та бар'єрів для важких транспортних засобів.

Рай зауважив, що не було відомо про жодні загрози для заходу або філіппінської громади. Він додав, що наразі до справи залучено понад 100 поліціянтів.

Інцидент стався близько 20:00 суботи, 26 квітня, недалеко від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль Lapu Lapu Day Block Party, присвячений національному герою Філіппін.

Після затримання підозрюваного поліція заявила, що "більше небезпеки" для громадськості немає.