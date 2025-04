У канадському Ванкувері авто влетіло в натовп на фестивалі: є загиблі й поранені – відео

У канадському місті Ванкувер кілька людей загинули після того, як автівка влетіла в натовп на філіппінському вуличному фестивалі. Про це повідомило медіа CBC News із посиланням на поліцію.

Інцидент стався близько 20:00 суботи, 26 квітня, недалеко від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль Lapu Lapu Day Block Party.

Відомо, що через наїзд автівки загинули кілька людей. Також є травмовані.

"Водій перебуває під вартою. У міру розслідування ми надамо більше інформації", – зазначили в поліції.

Мер Ванкувера Кен Сім заявив, що він "шокований і глибоко засмучений" тим, що він назвав "жахливим інцидентом" на фестивалі.

"Наші думки з усіма постраждалими та філіппінською громадою Ванкувера в цей неймовірно важкий час", – додав він.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL