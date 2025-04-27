У канадському Ванкувері авто влетіло в натовп на фестивалі: є загиблі й поранені – відео
У канадському місті Ванкувер кілька людей загинули після того, як автівка влетіла в натовп на філіппінському вуличному фестивалі. Про це повідомило медіа CBC News із посиланням на поліцію.
Інцидент стався близько 20:00 суботи, 26 квітня, недалеко від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль Lapu Lapu Day Block Party.
Відомо, що через наїзд автівки загинули кілька людей. Також є травмовані.
"Водій перебуває під вартою. У міру розслідування ми надамо більше інформації", – зазначили в поліції.
Мер Ванкувера Кен Сім заявив, що він "шокований і глибоко засмучений" тим, що він назвав "жахливим інцидентом" на фестивалі.
"Наші думки з усіма постраждалими та філіппінською громадою Ванкувера в цей неймовірно важкий час", – додав він.
#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL— Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025
- 20 грудня 2024 року автомобіль врізався в натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.
- За кермом автомобіля знаходився 50-річний чоловік із Саудівської Аравії.
- 21 грудня стало відомо, що внаслідок нападу загинули п'ятеро людей. Ще понад 200 – постраждали. Серед травмованих – 52-річна українка.