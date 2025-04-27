В канадском Ванкувере авто влетело в толпу на фестивале: есть погибшие и раненые – видео

Водитель автомобиля находится под стражей, заявили в полиции Ванкувера

Полиция Канады (Иллюстративное фото: Ethan Cairns/EPA)

В канадском городе Ванкувер несколько человек погибли после того, как автомобиль влетел в толпу на филиппинском уличном фестивале. Об этом сообщило медиа CBC News со ссылкой на полицию.

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Инцидент произошел около 20:00 субботы, 26 апреля, недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль Lapu Lapu Day Block Party.

Известно, что из-за наезда автомобиля погибли несколько человек. Также есть травмированные.

"Водитель находится под стражей. По мере расследования мы предоставим больше информации", — отметили в полиции.

Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что он "шокирован и глубоко расстроен" тем, что он назвал "ужасным инцидентом" на фестивале.

"Наши мысли со всеми пострадавшими и филиппинской общиной Ванкувера в это невероятно тяжелое время", – добавил он.

#BREAKING : Mass-casualty Event после SUV проходил в street festival в Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025