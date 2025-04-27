В канадском Ванкувере авто влетело в толпу на фестивале: есть погибшие и раненые – видео
В канадском городе Ванкувер несколько человек погибли после того, как автомобиль влетел в толпу на филиппинском уличном фестивале. Об этом сообщило медиа CBC News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 20:00 субботы, 26 апреля, недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль Lapu Lapu Day Block Party.
Известно, что из-за наезда автомобиля погибли несколько человек. Также есть травмированные.
"Водитель находится под стражей. По мере расследования мы предоставим больше информации", — отметили в полиции.
Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что он "шокирован и глубоко расстроен" тем, что он назвал "ужасным инцидентом" на фестивале.
"Наши мысли со всеми пострадавшими и филиппинской общиной Ванкувера в это невероятно тяжелое время", – добавил он.
#BREAKING : Mass-casualty Event после SUV проходил в street festival в Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL— Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025
- 20 декабря 2024 года автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.
- За рулем автомобиля находился 50-летний мужчина из Саудовской Аравии.
- 21 декабря стало известно, что в результате нападения погибли пять человек. Еще более 200 – пострадали. Среди травмированных – 52-летняя украинка.