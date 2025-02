В Мюнхене автомобиль въехал в толпу, известно о 20 раненых – фото, видео

В столице немецкой Баварии – Мюнхене — автомобиль въехал в толпу, есть раненые. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

В результате наезда Mini Cooper на группу людей по меньшей мере 20 раненых, рассказали полицейские. На месте работают машины скорой помощи. У двух человек диагностировали тяжелые травмы.

Инцидент произошел около 10:30 в четверг, 13 февраля. Очевидцы рассказали, что водитель ускорился, а затем врезался в участников профсоюзной акции. Сейчас полицейские выясняют: намеренно он въехал в толпу или перепутал газ и тормоз.

Водителя автомобиля задержали, но, по данным Bild, перед задержанием были слышны выстрелы. Медиа пишет, что задержанный – 26-летний уроженец Афганистана.

🚨Munich Terrorism🚨



Today at 10.30 am local time a man drove a Mini car into crowd of people in Munich. A woman has died with 20 other people injured, two are critical.



Bild is reporting the arrested man is an Afghan man aged 26. https://t.co/GDKftw2mzL pic.twitter.com/rMiZbEjfDC