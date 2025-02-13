У Мюнхені автівка в’їхала у натовп, відомо про 20 поранених – фото, відео
Поліція Німеччини (Фото: Gregor Fischer / EPA)

У столиці німецької Баварії – Мюнхені — автівка в’їхала у натовп, є поранені. Про це повідомила газета Bild із посиланням на правоохоронні органи.

Унаслідок наїзду Mini Cooper на групу людей є щонайменше 20 поранених, розповіли поліціянти. На місці працюють машини швидкої допомоги. У двох людей діагностували тяжкі травми.

Інцидент стався близько 10:30 у четвер, 13 лютого. Очевидці розповіли, що водій прискорився, а потім врізався в учасників профспілкової акції. Зараз поліціянти з'ясовують: навмисно він в'їхав у натовп чи переплутав газ і гальмо.

Водія автівки затримали, але, за даними Bild, перед затриманням було чутно постріли. Медіа пише, що затриманий – 26-річний уродженець Афганістану.

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