Число раненых в Павлограде возросло до 74

Последствия российского удара по Павлограду (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Число пострадавших в Павлограде в результате баллистического удара РФ возросло до 74. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"По обновленной информации, от вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 пострадавших", – написал он.

Ранее стало известно, что враг нанес удары по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Большинство травмированных в состоянии средней тяжести медики оказывают им всю необходимую помощь.

6 сентября 2024, с 09:55 до 10:20, в Павлограде раздавались взрывы. Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических атак со стороны РФ.

В городе в результате ракетных ударов повреждено несколько предприятий, более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Чтобы помочь людям, развернуты Пункты несокрушимости, организован подвоз воды.

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