Кількість поранених у Павлограді зросла до 74

Наслідки російського удару по Павлограду (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

Кількість постраждалих у Павлограді внаслідок балістичного удару РФ зросла до 74. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих", – написав він.

Раніше стало відомо, що ворог завдав ударів щонайменше п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Більшість травмованих у стані середньої тяжкості, медики надають їм всю необхідну допомогу.

6 вересня 2024 року, з 09:55 до 10:20, у Павлограді лунали вибухи. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних атак із боку РФ.

У місті внаслідок ракетних ударів пошкоджено декілька підприємств, понад 30 багатоповерхівок, дитячий садок та 27 магазинів. Аби допомогти людям, розгорнуті Пункти незламності, організовано підвіз води.

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