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Чистка в ФСБ. Вслед за главой внешней разведки репрессиям подвергли 150 офицеров – Грозев

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 04:58
Чистка в ФСБ. Вслед за главой внешней разведки репрессиям подвергли 150 офицеров – Грозев - Фото
Христо Грозев (Скриншот видео)

В пятой службе российской ФСБ провели "чистку" среди сотрудников, которые занимались "украинским вопросом" и поставляли Путину информацию о ситуации в Украине. Об этом сообщил журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому оппозиционному каналу Популярная политика.

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Журналист подтвердил, что бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО – его телефон отключен уже две недели.

По информации Грозева, под "чистку" попали сотрудники службы оперативной информации и международных связей (5-я служба ФСБ), которые занимались Украиной – это 150 офицеров.

"Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей", – сказал журналист.

  • Пятая служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ.
  • По данным журналистов, именно он отвечал за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
  • 11 марта журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах, первым сообщил о домашнем аресте Беседы, позже это подтвердил журналист Bellingcat Христо Грозев.
  • 9 апреля Беседу перевели в СИЗО "Лефортово", сообщил Солдатов.
Наталия Медведева
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фсб Христо Грозев сергей беседа bellingcat
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