Чмут: Очень мало людей из бизнеса способны показать результат в армии

По мнению руководителя "Вернись живым", не всегда человек из бизнеса может стать хорошим руководителем в армии

Тарас Чмут (Скриншот с видео LIGA.net)

В армии "очень мало" людей из бизнеса способны показать хороший результат, и в целом это "разные миры". Такое мнение высказал руководитель Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью LIGA.net.

Один из спонсоров LIGA.net спросил Чмута, видит ли он перспективу в том, чтобы "переквалифицировать" менеджеров из гражданского бизнеса в офицеров.

Журналистка отметила, что "бытует мнение", будто хорошим руководителем может быть именно человек из бизнеса.

Чмут с этим не согласился.

"Есть люди из бизнеса, которые суперклассно себя проявили в армии. Есть люди из государственной службы, есть люди из общественного сектора, есть люди из разных других профессий. Есть люди, которые из всех этих профессий абсолютно ужасно себя проявили или никак не проявили. И это не так работает, что вы берете 20 бизнесменов – и из них выходят 20 классных генералов или классных комбригов. Совершенно не так", – отметил руководитель "Вернись живым".

Он подчеркнул, что армия и бизнес – "это очень разные миры", ведь в бизнесе можно нанимать и увольнять кого угодно, получать необходимый ресурс и привлекать его. В армии человек управляет теми, кто есть, в тех условиях, которые есть.

"И вы должны добиваться успеха – обычно вопреки имеющемуся ресурсу и возможностям. Очень мало людей из бизнеса способны показать в армии результат. Вот наоборот – с армией в бизнес, я думаю, будет лучше работать", – резюмировал руководитель "Вернись живым".