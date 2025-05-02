Чмут: Дуже мало людей з бізнесу здатні показати результат в армії

На думку керівника "Повернись живим", не завжди людина з бізнесу може стати гарним керівником в армії

Тарас Чмут (Скриншот з відео LIGA.net)

В армії "дуже мало" людей з бізнесу здатні показати гарний результат, і загалом це "різні світи". Таку думку висловив керівник Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв’ю LIGA.net.

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Один зі спонсорів LIGA.net запитав Чмута, чи бачить він перспективу в тому, щоб "перекваліфікувати" менеджерів із цивільного бізнесу в офіцерів.

Журналістка зазначила, що "побутує думка", нібито гарним керівником може бути саме людина з бізнесу.

Чмут із цим не погодився.

"Є люди з бізнесу, які суперкласно себе проявили в армії. Є люди з державної служби, є люди з громадського сектору, є люди з різних інших професій. Є люди, які з усіх цих професій абсолютно жахливо себе проявили або ніяк не проявили. І це не так працює, що ви берете 20 бізнесменів – і з них виходять 20 класних генералів або класних комбригів. Абсолютно не так", – зазначив керівник "Повернись живим".

Він наголосив, що армія і бізнес – "це дуже різні світи", адже у бізнесі можна наймати і звільняти кого завгодно, отримувати необхідний ресурс і залучати його. В армії ж людина керує тими, хто є, в тих умовах, які є.

"І ви маєте досягати успіху – зазвичай всупереч наявному ресурсу і можливостям. Дуже мало людей з бізнесу здатні показати в армії результат. От навпаки – з армією в бізнес, я думаю, буде краще працювати", – резюмував керівник "Повернись живим".