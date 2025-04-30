Тарас Чмут розповів, як Україна може захиститись від російської балістики

За словами Чмута, Україна шукає та випробовує альтернативні способи захисту та протидії

Тарас Чмут (Фото: Ukrainian Corporate Governance Academy)

Є кілька способів, якими Україна може захистити себе від російської балістики. Однак навіть за місяць неможливо знищити виробництво ракет в Росії, розповів в інтерв’ю LIGA.net керівник Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут.

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За його словами, можна підривати місця виробництва ракет, ліквідовувати людей, які застосовують ці ракети, влаштовувати диверсії в тилу, бити безпосередньо по техніці, засобах та арсеналах. Можна "шукати альтернативу", і Україна це робить, зазначив Чмут.

Однак, за його словами, не може Україна за місяць "взяти та знищити" все виробництво "Іскандерів" в Росії. Також ЗСУ не можуть дістати до Північної Кореї та знищити там виробництво ракет KN.

"Це постійна боротьба між якимись ресурсами, проблемами, можливостями, обмеженнями в часі", – резюмував керівник "Повернись живим".