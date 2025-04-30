Тарас Чмут рассказал, как Украина может защититься от российской баллистики
Есть несколько способов, которыми Украина может защитить себя от российской баллистики. Однако даже за месяц невозможно уничтожить производство ракет в России, рассказал в интервью LIGA.net руководитель Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут.
По его словам, можно взрывать места производства ракет, ликвидировать людей, которые запускают эти ракеты, устраивать диверсии в тылу, бить непосредственно по технике, средствам и арсеналам. Можно "искать альтернативу", и Украина это делает, отметил Чмут.
Однако, по его словам, не может Украина за месяц "взять и уничтожить" все производство "Искандеров" в России. Также ВСУ не могут достать до Северной Кореи и уничтожить там производство ракет KN.
"Это постоянная борьба между какими-то ресурсами, проблемами, возможностями, ограничениями во времени", – резюмировал руководитель "Вернись живым".
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