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"Рамштайн-17" состоится в середине ноября – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 17:51
Сабрина Сингх (Скриншот с видео)

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила на брифинге, что следующее заседание международной контактной группы по оказанию военной помощи Украине состоится в середине ноября.

"Только в прошлом месяце у нас была контактная группа. В середине ноября у нас будет еще одна контактная группа по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры и дальше поддерживают Украину", – сказала она.

Сингх заявила, что Вашингтон собирается и в дальнейшем предоставлять пакеты военной помощи Украине, хотя их станет меньше, пока нет одобрения от Конгресса.

"Поэтому мы действительно просим Конгресс принять дополнительный запрос, отправленный президентом, чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", – сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что администрация президента США Джо Байдена предложила дополнительный пакет в поддержку Украины, Израиля и глобальной гуманитарной помощи, а также Индийско-Тихоокеанского региона. Она отметила, что необходимость принять этот пакет продолжает нарастать, поскольку Конгресс отклонил первоначальный запрос и США были вынуждены уменьшить поддержку Украины.

  • Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.
  • В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
  • 7 ноября Сенат США заблокировал попытку принять закон о предоставлении помощи только Израилю и без упоминания о помощи Украине.

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Милана Головань
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войнарамштайнСабрина Сингх

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