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РФ заморозила обмен пленными, чтобы расшатать общество в Украине – координационный штаб

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 07:24
РФ заморозила обмен пленными, чтобы расшатать общество в Украине – координационный штаб - Фото
Фото: Координационный штаб по вопросам отношения к военнопленным

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в интервью российскому изданию Настоящее время рассказал, что Россия фактически заморозила обмен военнопленными, вероятно, пытаясь таким образом расшатать украинское общество.

"Россия пытается расшатать украинское общество, пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны. Призывает к каким-то массовым акциям. И таким образом они используют военнопленных как еще один рычаг влияния на украинцев", – сказал Яценко.

По его словам, последний обмен военнопленными между Россией и Украиной проходил в августе – тогда домой вернулись 22 украинских бойца.

Яценко отметил, что у Украины много российских военнопленных, и она готова их обменивать: "Наши места содержания заполняются, и нам совсем не нужно держать этих российских военнопленных. Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников".

  • По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество россиян, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.
  • 17 октября в "Хочу жить" сообщили, что на стадии завершения находится уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.
  • В ГУР рассказали о случаях повторного попадания в плен россиян после обмена.

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Милана Головань
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