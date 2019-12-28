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Что с делами Майдана. Рябошапка встретился с новой главой ГБР

Что с делами Майдана. Рябошапка встретился с новой главой ГБР - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.12.2019, 12:42

Завершается переход из ГПУ в ГБР следователей и прокуроров по "майданным делам"

Расследование дел Майдана - такой была тема вчерашней встречи генпрокурора Руслана Рябошапки с временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований Ириной Венедиктовой. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

На совещании о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях в 2013-2014 годах против Майдана присутствовали также заместители Рябошапки.

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"В частности, были обсуждены детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана", - без подробностей отметили в прокуратуре.

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майдан руслан рябошапка Ирина Венедиктова
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