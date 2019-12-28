Что с делами Майдана. Рябошапка встретился с новой главой ГБР

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Расследование дел Майдана - такой была тема вчерашней встречи генпрокурора Руслана Рябошапки с временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований Ириной Венедиктовой. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

На совещании о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях в 2013-2014 годах против Майдана присутствовали также заместители Рябошапки.

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"В частности, были обсуждены детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана", - без подробностей отметили в прокуратуре.

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