Что с делами Майдана. Рябошапка встретился с новой главой ГБР

Расследование дел Майдана - такой была тема вчерашней встречи генпрокурора Руслана Рябошапки с временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований Ириной Венедиктовой. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
На совещании о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ по делам о преступлениях в 2013-2014 годах против Майдана присутствовали также заместители Рябошапки.
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"В частности, были обсуждены детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана", - без подробностей отметили в прокуратуре.
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