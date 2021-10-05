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Что сегодня планирует рассмотреть Рада: повестка дня

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 09:19
Что сегодня планирует рассмотреть Рада: повестка дня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

На сегодня, 5 октября 2021 года, в повестке Верховной Рады значатся законопроекты о гарантировании кредитов в сельском хозяйстве, антикоррупционной политике, облачных услугах, гарантиях ветеранам и другие. Повестка опубликована на сайте парламента.

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Вопрос о процедуре голосования об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова в повестке парламента пока не значится. Вчера лидер партии Слуга народа Александр Корниенко предполагал, что вопрос может быть рассмотрен уже сегодня.

Во втором чтении Рада планирует сегодня рассмотреть законопроекты:

– №5230, об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;

– №3205-2, о частичном гарантировании кредитов в сельском хозяйстве;

– №2655, об облачных услугах;

– №4135, об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы;

– №4564, о внесении сведений о регистрации места проживания граждан на временно оккупированных территориях и оформление документов, удостоверяющих личность и гражданство,

– №4049, об административных нарушениях уголовного и уголовно-процессуального кодексов по выполнению решений ЕСПЧ и другие.

В первом чтении Рада может рассмотреть законопроекты:

– №5873, об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медобслуживания населения;

– №6055, о Нацкомиссии по регулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи;

– №4286, об одноразовой денежной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной утраты работоспособности лиц рядового и руководящего состава службы гражданской защиты;

– №5241, о порядке досрочного прекращения полномочий сельских и поселковых голов;

– №3751, об изменениях в законе о дисциплинарном уставе службы гражданской защиты;

– №5433, об обеспечении поэтапного введения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

– №5052, о лишении Кабмина несвойственных ему полномочий;

– №5583, о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты;

– №5736, о регулировании предоставления пациентам лекарств из сострадания;

– №5864, об установлении праздничного дня Украинской государственности и другие.

Денис Юдин
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верховная рада повестка
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